Широков считает, что инцидент с фотографией Мозеса на совести РФС

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал инцидент, связанный со смонтированной Российским футбольным союзом (РФС) фотографией полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса.

«Я не знаю, как это оценить даже. Во-первых, никакой ошибки там не было, пенальти назначен верно. А во-вторых, использование не того снимка — это лежит на совести РФС. Скорее всего, это сделали неспециально, не знаю даже, чего они хотели этим добиться. Я не эксперт по фейк-ньюс. Рука была, пенальти был. Что они там выложили — это их проблемы. Пускай РФС теперь с этим и разбирается», — сообщил Широков «СЭ».

Ранее стало известно, что РФС может уволить монтажера, который наложил фотографию «СЭ» с защитником «Спартака» Виктором Мозесом на видео. По данному инциденту проводится проверка.

(Артем Бухаев)