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Канчельскис — о переходе РФС: «Надо пытаться остаться в Европе. Сломя голову бежать в Азию не нужно»

Андрей Канчельскис рассказал, что думает о возможном переходе РФС в Азию
Виктория Кравченко
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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что думает о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Затрудняюсь ответить на вопрос надо ли переходить в Азию, — заявил Канчельскис. — Надо пытаться остаться в Европе. У нас там есть имидж. Надо оставаться, а дальше посмотрим, что будет. Нужна пауза. Пока торопиться и бежать сломя голову в Азию не нужно. Не может вся ситуация вечно продолжаться. Должно что-то измениться», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Ранее, 27 декабря, стало известно, что голосование по вопросу о переходе РФС из УЕФА в АФК состоится до 31 декабря 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-nado-py-tat-sya-ostat-sya-v-evrope-slomya-golovu-bezhat-v-aziyu-ne-nuzhno/
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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