Геркус отказался комментировать итоги 2022 года для российского футбола

Президент «Торпедо» Илья Геркус воздержался от комментариев по итогам 2022 года для российского футбола.

«Я сейчас воздержусь. Ожидания от следующего года? Извините, но не могу ничего сказать», — приводит слова Геркуса Vprognoze.ru.

После 17 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.