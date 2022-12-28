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Сегодня, 15:06

Геркус отказался комментировать итоги 2022 года для российского футбола

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Торпедо» Илья Геркус воздержался от комментариев по итогам 2022 года для российского футбола.

«Я сейчас воздержусь. Ожидания от следующего года? Извините, но не могу ничего сказать», — приводит слова Геркуса Vprognoze.ru.

После 17 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10532723-ilya-gerkus-otkazalsya-kommentirovat-itogi-2022-dlya-rossijskogo-futbola.html
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Илья Геркус
0
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

 12
П
Александр Соболев

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Спартак

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Спартак

 6
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Краснодар

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И К Ж
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Локомотив

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