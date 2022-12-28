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Сегодня, 15:18

Агент Сафонов считает, что «Зенит» не заметит потери Мантуана и Ивана

Алина Савинова
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Футбольный менеджер Алексей Сафонов прокомментировал возможный уход бразильцев Ивана и Густаво Мантуана из «Зенита».

«Зенит» не заметит потери этих бойцов. Ивана уж тем более. Там и Кержаков, и Одоевский. Я думаю, что вратарь редко вообще должен быть иностранцем. Или он должен быть как Де Хеа тогда. Зачем второй вратарь иностранец клубу? Он бы никогда в «Зенит» не попал, если бы Алберто не уехал. Постоянно какой-то пасьянс у них там в клубе. Хорошо, что 50 процентов хоть на него сохранят. Не нужно брать иностранцев вторым номером", — приводит «Спорт День за Днем» слова Сафонова.

Мантуан в этом сезоне провел 18 матчей за «Зенит» и забил 3 гола. На счету Ивана 4 матча, в которых вратарь пропустил 5 голов.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/safonov-ivan-nikogda-by-ne-popal-v-zenit-esli-by-ne-alberto
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Алексей Сафонов
Густаво Мантуан
4
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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