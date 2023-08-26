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Сегодня, 11:56

Файзуллаев рассказал, что Зайнутдинов помог ему с адаптацией в ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов помог узбекскому полузащитнику Аббосбеку Файзуллаеву адаптироваться в московской команде.

«Была интересная игра с «Оренбургом», боевая, все боролись до конца, чтобы забрать три очка, все отдались на все сто. Хотели забрать три очка, но не получилось, но в следующей игре постараемся выиграть, потому что ЦСКА — это команда, которая побеждает всегда. Адаптация идет очень хорошо, ребята очень помогли, спасибо им, Баха тоже очень помог мне, спасибо ему. Желаю ему удачи в Турции. Но адаптация еще идет. Баха помог познакомиться с ребятами, клубом, базой, со всем помог. Я узнал, что ЦСКА заинтересовался мной после чемпионата Азии среди игроков до 20 лет, но ждал, чтобы первый круг у нас закончился, после этого думал и перешел сюда. Думаю, что пришло время сделать следующий шаг и поднять свой уровень, чтобы улучшить свою игру и способности», — приводит слова Файзуллаева ТАСС.

19-летний Файзуллаев этим летом перешел в ЦСКА из «Пахтакора», подписав контракт до 2026 года. В прошлом сезоне он забил 2 гола в 6 матчах.

Источник: https://tass.ru/sport/18593623
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
5
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
14
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
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