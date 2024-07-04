Канчельскис: «Дзюба и Джикия, оба еще пригодятся в РПЛ»
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис считает, что 35-летний нападающий Артем Дзюба и 30-летний защитник Георгий Джикия еще могут проявить себя в РПЛ.
«Они оба еще пригодятся в РПЛ. Единственный вопрос — кто хочет их видеть в своих командах? Думаю, что даже в командах первой пятерки, учитывая то, что происходит сейчас в РПЛ», — цитирует Metaratings.ru Канчельскиса.
Джикия стал свободным агентом, так как у него закончился контракт со «Спартаком», а Дзюба по окончании минувшего сезона покинул «Локомотив».
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|0
|0
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|0
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|0
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|0
|0
|0
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|0
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|0
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|0
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11
|Факел
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12
|Оренбург
|0
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|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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