Канчельскис: «Дзюба и Джикия, оба еще пригодятся в РПЛ»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис считает, что 35-летний нападающий Артем Дзюба и 30-летний защитник Георгий Джикия еще могут проявить себя в РПЛ.

«Они оба еще пригодятся в РПЛ. Единственный вопрос — кто хочет их видеть в своих командах? Думаю, что даже в командах первой пятерки, учитывая то, что происходит сейчас в РПЛ», — цитирует Metaratings.ru Канчельскиса.

Джикия стал свободным агентом, так как у него закончился контракт со «Спартаком», а Дзюба по окончании минувшего сезона покинул «Локомотив».