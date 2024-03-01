Андрей Федун считает, что «Спартаку» разумнее сыграть с «Факелом» на «Арене Химки»

Бывший член совета директоров «Спартака», экс-генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» Андрей Федун в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о неготовности поля «Лукойл Арены» к рестарту РПЛ.

«Какой стадион выберет «Спартак»? Скорее «Арену Химки». Думаю, по цене разумно туда. Хотя сейчас [они] под крылом большой компании, может, и «Лужники», — сказал Федун «СЭ».

29 февраля стало известно, что проведение матчей на стадионе «Спартака» временно приостановлено. В связи с этим домашний матч красно-белых против «Факела» в 20-м туре РПЛ (10 марта) пройдет на другом стадионе. Клуб сообщит подробности переноса в ближайшее время.