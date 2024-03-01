Аршавин считает, что Джикия не нужен «Зениту»: «У нас есть левоногий Алип»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, попадет ли защитник «Спартака» Георгий Джикия в сферу интересов клуба, если станет свободным агентом.

«Джикия не помог бы «Зениту». Слабый? У нас просто есть свои. У нас есть левоногий Алип. Зачем нам Джикия?» — сказал Аршавин.

В этом сезоне Джикия принял участие в 9 матчах в составе «Спартака» во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом истекает летом 2024 года.