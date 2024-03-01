Ахметов: «Читаю биографию Коби Брайанта. Интересно что-то перенять»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов в интервью «СЭ» рассказал, чем занимается в свободное время.

— Ты не играешь в футбольные симуляторы в отличие от многих, но читаешь. Какую книгу взял с собой на сборы?

— Я читаю Коран. Еще читаю биографию Коби Брайанта. Все знают, что Коби был ментально очень сильным, работал день и ночь. Интересно, как он добился таких высот.

— Пристально следишь за НБА?

— Нет, просто знаю таких великих спортсменов, слежу за ними, стараюсь что-то перенять.

— Последняя книга, которая тебя впечатлила?

— Мне понравился роман «Убить пересмешника». Но в последнее время читаю биографии: Криштиану Роналду, Андреа Пирло, сейчас вот Брайант.

— Биографии тебя мотивируют?

— Интересно что-то перенять. Коби, например, тренировался по три раза в день, старался делать на шаг больше остальных. Условно: если один его конкурент занимается два часа, то он должен три часа. Сейчас тяжело так работать, потому что спорт становится другим, более травматичным. И физически, мне кажется, будет очень трудно в таком режиме, как он работает.