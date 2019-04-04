Андрей Федун рассказал, как "Спартак" помогает детям

Член совета директоров "Спартака", генеральный директор ООО "Стадион "Спартак" Андрей Федун - о работе благотворительного фонда "Спартак – детям".

– Прошло уже несколько мероприятий, связанных с благотворительным фондом "Спартак – детям". Хотел бы об этом рассказать. Эта организация занимается оказанием помощи в лечении пострадавших от травм опорно-двигательного аппарата. В первую очередь мы говорим о социальной ответственности за тех, кто нуждается в помощи. Все наши футболисты поддерживают такую инициативу, посещают ребятишек, которые находятся в Филатовской больнице. К тому же, "Спартак" перечислил в фонд все призовые, которые выиграл на турнире в Катаре.

– Что еще входит в программу фонда?

– Москва – один из центров оказания медицинской помощи, где сконцентрированы лучшие умы и техника. В регионах, к сожалению, не всегда получается вылечить какую-то патологию, да и система выстроена так, что медицинская помощь не всегда бесплатное. Или бесплатная, но приходится слишком долго ждать.

Сами понимаете, что в случаях серьезных травм время имеет серьезное значение. Поэтому, если люди обращаются в наш фонд, то оцениваем ситуацию и, если требуется помощь, договариваемся с больницами, с которыми у нас заключены договоры, забираем ребенка, оплачиваем его лечение. (Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Андрея Федуна – здесь.