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14 марта, 22:15

Андрей Федун — о том, почему его брат Леонид не ходит на «Спартак»: «У него пять детей и свои задачи»

Алина Савинова
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Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун ответил на вопрос о том, лучше ли была ситуация в московском клубе во времена правления его брата Леонида Федуна.

«История не имеет сослагательного наклонения. Был такой период в жизни, были хорошие моменты. Были не очень. Теперь — новый период», — приводит «РБ Спорт» слова Андрея Федуна.

Также он объяснил, почему его брат не посещает матчи красно-белых.

«Слушайте, у него пять детей, у него свои задачи. В ближайшее время он может побывать на матче «Спартака». И я как ходил, так и буду ходить. Пока можно», — добавил специалист.

Ранее «Спартак» вышел в полуфинал FONBET Кубка России, обыграв по сумме двух матчей «Оренбург» (0:1, 3:1). В чемпионате страны красно-белые занимают 6-е место с 31 очком.

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
Андрей Федун
Леонид Федун
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
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Спартак – Урал
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