Нападающий «Локомотива» Сулейманов: «Победим и попрет! Но не хватает фарта»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал результаты железнодорожников.

«Нам нужна одна победа и попрет! Мы играли на сборах против сильных команд, выглядели хорошо. Не хватает фарта. В раздевалке атмосфера хорошая, все шутят, общаются», — сказал Сулейманов.

«Локомотив» с 32 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.