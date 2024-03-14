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14 марта, 23:23

Масалитин: «ЦСКА запросто может закончить сезон на восьмой строчке»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил выступление армейцев в РПЛ после зимней паузы.

«Федотов зимой ничего такого не сделал. Просто выздоровели травмированные, игра в обороне наладилась. Старые проблемы остались. В атаке тоже ничего не поменялось. Команда все так же забивает со стандартов, в игре с «Крыльями» дубль оформил Роша. А ведь он защитник. Моменты есть, но реализация слабая. Чалова весной не видно. Проблемы с левым флангом тоже остались», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Масалитина.

Также он предположил, какие перспективы у ЦСКА на финише чемпионата.

«Надо смотреть на конкурентов. Непонятно, посыплется «Краснодар» или нет. Как будет играть «Динамо»? Но до восьмого места сейчас совсем недалеко. Там отрыв всего несколько очков. ЦСКА проиграл, конкуренты выиграли, вот и снова армейцы на восьмой строчке. Так что и сезон закончить там запросто могут», — добавил Масалитин.

ЦСКА после 20 туров располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России с 32 очками. Лидером является «Зенит», у которого 40 очков. «Краснодар» (39) идет вторым, а «Динамо» (38) — третьим.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
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Рубин – Ахмат
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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Оренбург

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