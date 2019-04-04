Андрей Федун: "Нужно убрать забор возле "Открытие Арены", он мешает зрителям"

Член совета директоров "Спартака", генеральный директор ООО "Стадион "Спартак" Андрей Федун ответил на вопрос о том, что нужно сделать, чтобы вернуть первозданный вид домашней арене команды.

– Недавно на "Открытие Арене" демонтированы дополнительные входные группы, которые были сооружены под Кубок конфередераций-2017 и чемпионат мира-2018, сняты ограждения вокруг статуи Гладиатора. Что еще остается предпринять для того, чтобы привести стадион в первозданный вид?

– Сделать предстоит еще много чего. Пока остается второй периметр – забор. Это не наше имущество, но убрать нужно. Его наличие усложняет жизнь зрителям и строительству других объектов. Да, специальное автоКПП, устроенное для КК и ЧМ, удобно в плане досмотра заезжающих на территорию арены машин, но в обычных условиях необходимости в нем нет. Плюс остается много других строений, которые потихоньку демонтируются. Слава богу, подобная работа началась. (Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Андрея Федуна – здесь.