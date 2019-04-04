Андрей Федун: "Не вижу ничего плохого в продаже пива на стадионах"

Член совета директоров "Спартака", генеральный директор ООО "Стадион "Спартак" Андрей Федун считает, что в продаже пива на стадионах нет ничего плохого.

– Вы за пиво на стадионах?

– Не вижу ничего плохого. Все сидят, пьют пенное, друг друга угощают – несмотря на результат. Помню, на какую-то игру ЧМ выдали билет в один из первых рядов. Забили гол на последних минутах, все вскочили – и получился такой приличный пивной душ. Почувствовал себя футболистом "Баварии", который только что взял титул в бундеслиге. Это было прекрасно (Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Андрея Федуна – здесь.