20:40 | Футбол — РПЛ

Андрей Федун: "Не вижу ничего плохого в продаже пива на стадионах"

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Член совета директоров "Спартака", генеральный директор ООО "Стадион "Спартак" Андрей Федун считает, что в продаже пива на стадионах нет ничего плохого.

– Вы за пиво на стадионах?

– Не вижу ничего плохого. Все сидят, пьют пенное, друг друга угощают – несмотря на результат. Помню, на какую-то игру ЧМ выдали билет в один из первых рядов. Забили гол на последних минутах, все вскочили – и получился такой приличный пивной душ. Почувствовал себя футболистом "Баварии", который только что взял титул в бундеслиге. Это было прекрасно (Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Андрея Федуна – здесь.

 

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/1530945/

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