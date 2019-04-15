Андрей Федьков – о Гулиеве: "Его бы в "Бутырку" к Кокорину и Мамаеву посадить"

Обладатель Кубка России в составе "Ахмата", а также бывший нападающий "Ростсельмаша" Андрей Федьков прокомментировал дорожный инцидент с участием полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева с гражданином США Майклом Коу Джоном Эли.

10 апреля, в среду, Гулиев, находившийся за рулем автомобиля, не остановился на пешеходном переходе, после чего его машина задела Джона Эли. Затем между ними началась драка, при этом Гулиев утверждает, что конфликт случился по вине иностранца – тот якобы ударил по автомобилю.

12 апреля, "Спартак" выступил с официальным заявлением, где объявил, что применит дисциплинарные санкции в отношении Гулиева. Сам россиянин позже извинился перед клубом, болельщиками и пострадавшим.

– В первой половине сезона отметился в "Ростове" и юный дебошир Гулиев. Какие бы санкции вы применили к парню, если б он играл в вашем клубе?

– Да я бы просто ноги ему отрубил! Сначала Кокорин с Мамаевым начудили, теперь этот… Вот о чем люди думают?! Кем себя возомнили?! В футбол надо играть, а не устраивать беспредел в центре Москвы! – сказал Федьков.

Его бы в "Бутырку" к Кокорину и Мамаеву посадить – тогда, глядишь, возьмется за ум. А штраф, ссылка в дубль – это все ерунда. Если люди не понимают, как себя вести, наказывать нужно серьезно. (Александр Кружков)

Полное интервью с Федьковым читайте – здесь