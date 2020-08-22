Андрей Егорычев: «Урал» неплохо выбегает в контратаки, но чего-то не хватает в завершении"

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев поделился мнением о первом тайме матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (перерыв, 1:0).

— Надеюсь, сегодня у нас будет больше ударов в створ ворот, чем с «Локомотивом», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Егорычев. — Неплохо выбегаем, но не чего-то не хватает в концовке. Больше играем вторым номером. Вопрос психологии, наверное. Не сказал бы, что у нас все в порядке с защитой, моментами нас выручает Илья Помазун. Надо дорабатывать еще внимательнее.

— Когда спасали мяч с Герасимовым, кто отразил второй удар: вы или он?

— Герасимов отразил.