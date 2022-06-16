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Клаудиньо признан лучшим игроком РПЛ в сезоне-2021/22

Карен Саркисян
Корреспондент
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Клаудиньо.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признан лучшим игроком Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2021/22.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, второе место в голосовании занял нападающий «Уфы» Гамид Агаларов. На третьей позиции расположился полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос.

Победитель был определен голосованием, в котором участвовали капитаны и главные тренеры клубов, главные редакторы спортивных СМИ, а также комментаторы телеканала «Матч Премьер» и тренер национальной команды России Николай Писарев.

В прошедшем сезоне 25-летний бразилец забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах. Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://t.me/premierliga/4555
Клаудиньо
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ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

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Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Горан Чаушич

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