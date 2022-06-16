Клаудиньо признан лучшим игроком РПЛ в сезоне-2021/22

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признан лучшим игроком Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2021/22.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, второе место в голосовании занял нападающий «Уфы» Гамид Агаларов. На третьей позиции расположился полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос.

Победитель был определен голосованием, в котором участвовали капитаны и главные тренеры клубов, главные редакторы спортивных СМИ, а также комментаторы телеканала «Матч Премьер» и тренер национальной команды России Николай Писарев.

В прошедшем сезоне 25-летний бразилец забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах. Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.