Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что арбитрам не запрещено употреблять спиртное накануне матчей.

Он отреагировал на появившуюся в Сети видеозапись, на которой запечатлен ужин судей из бригады Сергея Иванова перед матчем 19-го тура Тинькофф РПЛ «Тамбов» — «Урал» в Саранске (1:1). Арбитры собрались в ресторане Balcon в центре Саранска менее чем за сутки до игры — она прошла в пятницу, 18 декабря. На их столе, в частности, стояла бутылка водки.

«Установок по этому поводу нет. Да и откуда мы наверняка знаем, что они распивали перед матчем? Мало ли где это происходит. Нужно сперва дождаться расследования. У нас слишком много подобных фейков про судей. Я лично не видел этого видео. Человек, который работает арбитром, сам должен понимать, что ему предстоит на следующий день, и он должен быть подготовлен. Иногда ему, может быть, даже надо выпить рюмку коньяка на ночь. Всё зависит от человека», — заявил Будогосский RT.

Ранее «СЭ» сообщил, что арбитр матча 18-го тура «Сочи» — «Спартак» (1:0) Игорь Панин будет отстранен из-за того, что после игры выпивал в одном из отелей Сочи в компании сотрудников южного клуба. РФС считает такое поведение нарушающим кодекс арбитров.