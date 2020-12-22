Андрей Будогосский заявил, что арбитрам не запрещено употреблять спиртное накануне матчей
Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что арбитрам не запрещено употреблять спиртное накануне матчей.
Он отреагировал на появившуюся в Сети видеозапись, на которой запечатлен ужин судей из бригады Сергея Иванова перед матчем 19-го тура Тинькофф РПЛ «Тамбов» — «Урал» в Саранске (1:1). Арбитры собрались в ресторане Balcon в центре Саранска менее чем за сутки до игры — она прошла в пятницу, 18 декабря. На их столе, в частности, стояла бутылка водки.
«Установок по этому поводу нет. Да и откуда мы наверняка знаем, что они распивали перед матчем? Мало ли где это происходит. Нужно сперва дождаться расследования. У нас слишком много подобных фейков про судей. Я лично не видел этого видео. Человек, который работает арбитром, сам должен понимать, что ему предстоит на следующий день, и он должен быть подготовлен. Иногда ему, может быть, даже надо выпить рюмку коньяка на ночь. Всё зависит от человека», — заявил Будогосский RT.
Ранее «СЭ» сообщил, что арбитр матча 18-го тура «Сочи» — «Спартак» (1:0) Игорь Панин будет отстранен из-за того, что после игры выпивал в одном из отелей Сочи в компании сотрудников южного клуба. РФС считает такое поведение нарушающим кодекс арбитров.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/815549-budogosskii-sudi-alkogol
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