Еще один арбитр РПЛ отстранен от работы. Что произошло?

Как стало известно «СЭ», арбитр матча 18-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0) Игорь Панин будет отстранен от работы на неопределенный срок. По данным нашего издания, через несколько часов после игры в Сочи Панин был замечен в одном из отелей города распивающим спиртные напитки в компании представителей местного футбольного клуба.

РФС посчитал такое поведение арбитра неприемлемым и нарушающим внутренний кодекс арбитра.

Сам Панин произошедшее отрицает.

Встреча «Сочи» — «Спартак» прошла 12 декабря. По ее окончании у красно-белых возникли вопросы по решениям судьи.

Позже ЭСК РФС поддержала все спорные решения Панина в матче.

(Максим Алланазаров)