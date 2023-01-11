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Аршавин: «Сычевой мог бы побороться за место в основе «Зенита»

Виталий Косик
Корреспондент
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Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» Владимира Сычевого в питерскую команду.

«Мне кажется, что Сычевой смог бы побороться за место в основном составе. Он помощнее Сергеева, и бегает быстрее», — приводит слова Аршавина Sport24.

25 декабря Сычевой перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга», подписав контракт на 3,5 года.

В новом соглашении игрока с самарским клубом прописаны отступные в размере 200 миллионов рублей для «Зенита» и одного миллиарда рублей для других клубов.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел за «Оренбург» 19 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал две результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-11-arshavin-sychevoy-smogby-poborotsya-za-mesto-v-sostave-zenita-on-moshchneye-i-bystreye-sergeyeva
Андрей Аршавин
Владимир Сычевой
Футбол
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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4.03 16:30
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Ростов – Локомотив
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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