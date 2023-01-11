Агент Божовича: «Миодрагу интересны предложения не только из РПЛ»

Футбольный агент Срджан Еремич, который представляет интересы бывшего тренера «Локомотива», «Ростова» и тульского «Арсенала» Миодрага Божовича, рассказал, какие предложения о работе интересны его клиенту.

«Пока предложений по Миодрагу из России так и нет. Если появятся варианты в Сербии или других балканских странах, Божовичу это тоже интересно, он ориентируется не только на Россию, всегда готов рассмотреть подобные предложения. Но на данный момент абсолютная тишина», — приводит слова Еремича «РБ Спорт».

54-летний специалист находится без работы после ухода из тульского «Арсенала» в июне 2022 года.