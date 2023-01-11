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Сегодня, 14:10

Агент Божовича: «Миодрагу интересны предложения не только из РПЛ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный агент Срджан Еремич, который представляет интересы бывшего тренера «Локомотива», «Ростова» и тульского «Арсенала» Миодрага Божовича, рассказал, какие предложения о работе интересны его клиенту.

«Пока предложений по Миодрагу из России так и нет. Если появятся варианты в Сербии или других балканских странах, Божовичу это тоже интересно, он ориентируется не только на Россию, всегда готов рассмотреть подобные предложения. Но на данный момент абсолютная тишина», — приводит слова Еремича «РБ Спорт».

54-летний специалист находится без работы после ухода из тульского «Арсенала» в июне 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bozhovicha-miodragu-interesny-predlozheniya-ne-tol-ko-iz-rossii/
Футбол
РПЛ
Миодраг Божович
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
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4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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