Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:25

Широков: «Уход Ловрена — потеря для «Зенита»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал переход защитника Деяна Ловрена в «Лион» из «Зенита».

«То, что он ушел за деньги — хорошо. Но для команды это потеря. Был период, когда он не очень хорошо выглядел, но последние полгода играл здорово и был явным лидером в обороне. Те, кто в обойме, получают шанс, но лучше, наверное, кого-то еще купить. Не думаю, что это как-то отразится на чемпионстве «Зенита». Для них более критичной будет потеря атакующего игрока — кого-то из пары Клаудиньо — Вендел. Одного потерять может быть не так страшно, но двоих — уже очень серьезно», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

33-летний хорват выступал за питерскую команду с 2020 по 2022 год. Всего он провел за команду 63 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shirokov-uhod-lovrena-e-to-poterya-dlya-zenita/
Деян Ловрен
Роман Широков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Лион
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В «Аль-Насре» заявили, что Роналду не обязан поддерживать заявку Саудовской Аравии на проведение ЧМ
CAS опубликовал мотивировку решения об отклонении апелляции РФС и российских клубов
В Свердловской области нашли мертвой пропавшую в декабре многодетную мать
«Ъ»: Минцифры начало разрабатывать меры для возвращения IT-специалистов в Россию
Командир спецназа «Ахмат» рассказал о зачистке Соледара от ВСУ
В Санкт-Петербурге восьмиклассник найден мертвым рядом с жидкостью для вейпа
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Самошников подписал предварительный контракт с «Локомотивом»
Аршавин: «Сычевой мог бы побороться за место в основе «Зенита»
Агент Божовича: «Миодрагу интересны предложения не только из РПЛ»
Радченко: «Бразильцы приедут в «Зенит», а потом уйдут, из-за этого не все наши молодые футболисты смогут развиваться»
Радченко: «Если бы в «Зените» не было бразильцев, то петербуржцы все равно бы выигрывали РПЛ»
Промес не приехал на медосмотр «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аршавин: «Сычевой мог бы побороться за место в основе «Зенита»

Самошников подписал предварительный контракт с «Локомотивом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости