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Аршавин — о Дзюбе: «Переход в Саудовскую Аравию? Это вопрос финансов и спортивных задач»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о будущем бразильских игроков команды Юри Алберто и Ивана Куарежмы.

— Будущее Юри Алберто?

— Я не знаю.

— Верна ли информация, что Иван вернулся в «Коринтианс»?

— Я не в курсе. Мы вышли из отпуска первый день. Команда вообще еще не вышла. Я в Москве.

— Что делать современным, российским футболистам, оказавшимся в такой ситуации, когда нет Еврокубков?

— Играть в футбол! Играть там, где они могут играть и все. Остальное все придет.

— Прогрессировать в нашем чемпионате?

— Кого позовут за границу, пускай едут за границу.

— Есть возможность, что кого-то позовут?

— Захаряна же зовут.

— Но не особо получается.

—  Это уже другое. Все зависит от уровня футболиста. Не знаю, пускай тогда едут в Саудовскую Аравию с Роналду играть.

— Что бы вы посоветовали Дзюбе? Надо ему в Саудовскую Аравию ехать?

— Он сам должен решать. Просто это тоже вопрос финансов и спортивных задач.

— Кажется, что Дзюба допустил ошибку, не продлив контракт с «Зенитом». Клуб же предлагал продлить.

— Противоречивая информация. Не знаю, у Александра Ивановича спросите.

Андрей Аршавин
ФК Зенит
Юри Алберто
0
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
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3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
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Дмитрий Баринов

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Локомотив

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