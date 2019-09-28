Андрей Аршавин о словах Смолова: «Несолидно. Не надо плакать»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин — о матче с «Локомотивом» в 11-м туре чемпионата России. Он прокомментировал слова Федора Смолова в перерыве.

— В целом первый тайм грустный. Моментов ноль. Если бы гол засчитали, второй тайм совсем по-другому сложился бы, — сказал футболист в эфире канала «Матч премьер». — Слова Смолова? Несолидно. Не надо плакать. Федор забил супергол. Мне бы тоже было обидно. Лучше бы его засчитали. Но надо выходить на второй тайм и забивать еще.

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