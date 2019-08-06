Андрей Аршавин: "Не увидел большой разницы между игроками молодежки "Зенита" и "Барселоны"

Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин поделился впечатлениями от товарищеского матча молодежного состава питерцев с "Барселоной" U19 (1:0).

– Наши ребята постарше были. Это чувствовалось. Чуть-чуть они хотя и нервничали, будь хладнокровнее, могли забить еще, - приводит слова Ашавина официальный сайт "Зенита". - Видите, Бачинский сумел реализовать свой момент.

В целом, не увидел большой разницы между нашими ребятами и футболистами "Барселоны". Ожидалась от них хорошая работа с мячом, но разницы не увидел, честно.

– Можно делать глобальные выводы по такой игре?

– Хорошо, что приезжают такие соперники, особенно для наших ребят, тем более когда они их еще и побеждают. Если кто-то из них попадет в основной состав "Зенита", то уже будет готов к матчу с "Барселоной", учитывая этот опыт.

– Кого можете назвать лучшим игроком матча?

​– Максима Бачинского. Во-первых, забил, но и в целом хорошо провел этот матч – ему хотелось, бежалось, накрывал, были моменты и помимо голевого. Второе бы место отдал вратарю – Даниилу Одоевскому. Очень много слышал, что он талантливый парень. И сегодня, когда нужно было выручить он это сделал.