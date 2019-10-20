Андреа Чуканов: «Анюков подошел в раздевалку, извинился. Пожали руки»

Защитник «Оренбурга» Андреа Чуканов рассказал о стычке с защитником «Крыльев Советов» Александром Анюковым, который произошла в концовке встречи команд в рамках 13-го тура чемпионата России (0:1).

— Вы видели сами: человек играет рукой. Мы все побежали к судье, потому побежали к боковому спрашивать, а футболисты «Крыльев Советов» окружили судью, — цитирует Чуканова официальный сайт «Оренбурга».

Я подходил к арбитру, а там Анюков стоял. Он меня толкнул: «Чего ты к нему идешь?» Я отвечаю: «Тебе какая разница?» — и пошел опять. Он меня толкнул — я его толкнул. А потом он чего-то завелся, начал толкаться.

Ничего, потом подошел в раздевалку, извинился. Пожали руки.

Это футбол, это эмоции. Бывает. Не вижу ничего страшного. Со всеми может случиться, просто надо держать себя в руках.

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