РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Андреа Чуканов: «Анюков подошел в раздевалку, извинился. Пожали руки»

16:03
Теги:

Защитник «Оренбурга» Андреа Чуканов рассказал о стычке с защитником «Крыльев Советов» Александром Анюковым, который произошла в концовке встречи команд в рамках 13-го тура чемпионата России (0:1).

— Вы видели сами: человек играет рукой. Мы все побежали к судье, потому побежали к боковому спрашивать, а футболисты «Крыльев Советов» окружили судью, — цитирует Чуканова официальный сайт «Оренбурга».

Я подходил к арбитру, а там Анюков стоял. Он меня толкнул: «Чего ты к нему идешь?» Я отвечаю: «Тебе какая разница?» — и пошел опять. Он меня толкнул — я его толкнул. А потом он чего-то завелся, начал толкаться.

Ничего, потом подошел в раздевалку, извинился. Пожали руки.

Это футбол, это эмоции. Бывает. Не вижу ничего страшного. Со всеми может случиться, просто надо держать себя в руках.

Оренбург — Крылья Советов

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/kommentarij-andrea-chukanova-posle-matcha1.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир