Андре Шюррле: «14-й номер был моим первым в футболе. Джикия, верни его мне»
«Спартак» на своем официальном Youtube-канале провел трансляцию традиционной детской пресс-конференции. Дети спросили о первом игровом номере хавбека красно-белых Андре Шюррле.
— Я признаюсь, что у меня есть несколько тату, — сказал Шюррле.
— Какие предметы любил в школе?
— Любил физкультуру. Остальные предметы не очень.
— Любимое место в Москве?
— Красная площадь. Очень люблю это место. Много людей приходит туда. Красивые здания, а вечером классная подсветка.
— Помните ли вы свой первый номер в футболе?
-14-й номер был моим первым в профессиональном футболе. В «Майнце», «Челси», в Англии и везде. Я хочу его обратно. Джикия, верни его мне (смеется). (Георгий Джикия выступает за «Спартак» под 14-м номером — Прим. «СЭ»)
Москвичи с 22 очками занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. В текущем сезоне 29-летний Шюррле провел 17 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.
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Дополнительная информация
https://www.youtube.com/watch?v=Nu7Bx8Oqc0A&feature=youtu.be