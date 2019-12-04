Андре Шюррле: «14-й номер был моим первым в футболе. Джикия, верни его мне»

«Спартак» на своем официальном Youtube-канале провел трансляцию традиционной детской пресс-конференции. Дети спросили о первом игровом номере хавбека красно-белых Андре Шюррле.

— Я признаюсь, что у меня есть несколько тату, — сказал Шюррле.

— Какие предметы любил в школе?

— Любил физкультуру. Остальные предметы не очень.

— Любимое место в Москве?

— Красная площадь. Очень люблю это место. Много людей приходит туда. Красивые здания, а вечером классная подсветка.

— Помните ли вы свой первый номер в футболе?

-14-й номер был моим первым в профессиональном футболе. В «Майнце», «Челси», в Англии и везде. Я хочу его обратно. Джикия, верни его мне (смеется). (Георгий Джикия выступает за «Спартак» под 14-м номером — Прим. «СЭ»)

Москвичи с 22 очками занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. В текущем сезоне 29-летний Шюррле провел 17 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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