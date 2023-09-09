Тимощук — о матче легенд: «Я настроен на победу. Но мы здесь, чтобы почтить память легендарного футболиста»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился с «СЭ» ожиданиями от матча легенд «Спартака» и сборной мира.

— Чего сегодня ждете от этой игры?

— Я настроен на победу. Вы видели, какой настрой у нашего тренера? Мы готовимся серьезно. Каррера сказал, что все серьезно. Давим, двигаемся. Дали лучшие наставления.

— Премиальные не обещали случайно?

— Нет, какие премиальные? Мы здесь для того, чтобы почтить память легендарного футболиста.

Матч легенд «Спартака» со сборной мира, который будет посвящен памяти бывшего футболиста красно-белых Ильи Цымбаларя, состоится 9 сентября. Тимощук сыграет за сборную мира.