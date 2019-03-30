Анатолий Мещеряков: "Локомотив одержал очень важную победу"

Глава совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал победу над "Динамо" в матче 21-го тура чемпионата России (1:0). Единственный мяч провел Антон Миранчук во втором тайме.

- Сегодня "Локомотив" в матче против "Динамо" одержал очень важную победу, впереди у нас не менее важные игры. То, что мы играли после перерыва и смогли сломать так называемый рок, это хорошо, - цитирует ТАСС Мещерякова. - Если взглянуть на статистику, то после перерыва на сборные мы играли не слишком удачно. Честь и хвала нашему штабу, что смогли подготовить ребят в этот небольшой промежуток времени, отличная игра, важные три очка, едем дальше и готовимся к следующей игре.