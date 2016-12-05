Анатолий Бышовец: "Вернблуму и Хави Гарсии нужно идти в ММА, это же палачи"

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец объяснил, почему считает полузащитника "Спартака" Фернанду лучшим игроком премьер-лиги в этом году. Также он отметил излишнюю жесткость его коллег по амплуа в чемпионате.

– В опросе "СЭ" вы назвали спартаковца Фернанду лучшим игроком чемпионата в этом году. Почему?

– Не вижу у нас футболиста такого амплуа, который находится в том месте, где вот-вот будет мяч. Фернанду предугадывает ситуацию. Он мне напоминает Клодоальдо – изумительного полузащитника сборной Бразилии с ЧМ-1970. Он все перекрывал! Так и Фернанду все читает – дает возможность Глушакову и Зобнину атаковать. Сравните его с Вернблумом и Хави Гарсией – тем же надо в ММА идти, это, мягко говоря, палачи. А Фернанду – это футбол, это идеальный вариант универсала.

– Почему Вернблум и Гарсия – палачи?

– Мы же видели, как они ведут себя по отношению к сопернику – жесточайше. И судьи не реагируют. Можно не находиться рядом, но когда на лице кровь или человек теряет сознание, как не обращать на это внимание? И когда сейчас я слышу, что наши судьи лучше зарубежных понимают футбол, задаю вопрос – почему же при таком понимании нет решений? Возникает очень много вопросов, не только по судейству. (Сергей ЕГОРОВ)

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