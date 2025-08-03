ЦСКА обыгрывает «Зенит» после первого тайма матча в Санкт-Петербурге

ЦСКА побеждает «Зенит» после первого тайма матча 3-го тура РПЛ — 1:0. Игра проходит в Санкт-Петербурге.

У гостей на 33-й минуте отличился форвард Алеррандро, которому ассистировал хавбек Матвей Кисляк.

