Аленичев сообщил, что на протяжении трех месяцев он не здоровался с руководителями "Енисея"

Бывший тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев сказал, что длительное время не общался с руководством клуба. По итогам прошлого сезона команда вылетела из премьер-лиги, и специалист покинул свой пост.

– Правда, что в какой-то момент вы и помощники просто перестали общаться с кем-либо из клубных руководителей?

– Скажу больше, так как скрывать нечего: месяца три даже руки друг другу не подавали. Просто не здоровались. Ну как работать в этой ситуации? Причем это касается не только Рубцова, но и спортивного директора Дениса Петровского. Он, кстати, если не ошибаюсь, в прошлом профессиональный журналист.

А про Рубцова скажу вот что. На меня столько грязи вылили в Красноярске, и прекрасно понимаю, что все шло от него и Петровского. Все те 10 болельщиков, которые выходили голыми за ворота и кричали: "Аленичев, уходи!" – тоже их работа.

Главное для Рубцова, как для человека и руководителя – самопиар. Что-то я не вижу чтобы Гинер, Галицкий или Федун вешали руками фанатов на трибунах плакаты в честь себя. А вот портрет господина Рубцов всегда присутствовал на трибуне. И в первом дивизионе лиге, и в премьер-лиге. Понятно, что он спонсировал этих полуголых людей…

Не хочу их оскорблять – ради бога, они имеют право высказывать свое мнение. Но для Рубцова главное – покрасоваться, обеспечить собственное финансовое благополучие и интриги, которые он устраивал внутри коллектива.

У нас в WhatsApp была группа из футболистов, тренерского штаба и руководителей. Рубцов туда писал, иногда с ошибками, читаешь и думаешь: "Елки-палки, ну зачем так?" Подходил к Рубцову, спрашивал: "Денис Анатольевич, зачем вы общаетесь с игроками через сообщения? Можно же подойти в раздевалке, высказать какие-то претензии, если они есть". Это, на мой взгляд, просто недопустимо. Зачем руководителю общаться с футболистами в мессенджере?!

Просто интриган… Писал игрокам в личку: "По какой схеме Аленичев тренировал команду? Какой будет состав?" и все в таком духе. (Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Дмитрия Аленичева - здесь.