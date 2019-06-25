Аленичев признался, что думал об уходе из "Енисея" после выхода в премьер-лигу

Бывший тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев отметил, что задумывался об уходе из команды до начала сезона-2018/19. По итогам прошлого чемпионата команда вылетела из премьер-лиги, и специалист покинул свой пост.

– Прошлым летом мелькнула мысль уйти из "Енисея" – осознавал, что придется столкнуться со сложностями, но быстро выкинул это из головы. Бросить команду? Ни в коем случае! Просто видел и знал заранее, что нас ждет.

Не было своего стадиона – требовалось время на реконструкцию. В итоге все пришло к тому, что первые домашние матчи чемпионата-2018/19 проводили не в Красноярске. И получилось так, что с первыми же проблемами вскрылась и сущность тех людей, которые еще вчера тебя носили на руках и аплодировали.

– Получается, что "Енисей" изначально входил в сезон обреченным?

– Да. И внутренне был к этому готов. Господин Рубцов ставил задачу попасть в десятку. А я для себя сформулировал так: попасть в стыки, не вылететь напрямую. К сожалению, не вышло. (Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Дмитрия Аленичева - здесь.