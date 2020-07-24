Аленичев ответил тем, кто обвинял «Зенит» в работе с судьями

Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в своей авторской колонке в «СЭ» отметил, что не стоит винить «Зенит» в работе с судьями. Он считает, что каждому в первую очередь нужно искать причину в себе.

— На летнем этапе РПЛ руководители многих клубов жаловались на работу арбитров, кто-то даже видел в этом «руку «Зенита» — мол, по отношению к Питеру судейство слишком благосклонно.

Так вот тем, кто делает такие заявления, нужно покопаться в себе, — считает Аленичев. — Что мешает побеждать и набирать очки? А постоянная критика в адрес рефери способна сыграть и негативную роль, как это случилось, например, со «Спартаком». О какой глобальной проблеме можно говорить, если отрыв «Зенита» от второго места, повторю, 15 очков, а от москвичей — целых 33?!

Полностью колонку Дмитрия Аленичева читайте здесь.