Экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о полузащитнике Гуусе Тиле.

— Знаете, мое твердое убеждение в следующем: футболист, купленный за 18 миллионов евро, может провалиться в одной игре, но должно быть видно, что он — классный игрок. Если мы говорим о Тиле, как о центральном полузащитнике... Конечно, от него неправильно требовать голов в каждом матче, но обязательно должен присутствовать какой-то креатив, какая-то мысль в его действиях. Пусть и с ошибками. По тем играм, которые я видел осенью, не могу сказать, что этот игрок даже в будущем сможет помочь «Спартаку».

— Даже в перспективе?

— С большим трудом в это верю. Не побоюсь этих слов, но это может быть провальный трансфер. (Евгений Белоусов)