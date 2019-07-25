Алексей Сутормин – о матче с "Оренбургом": "Задача – играть в наш футбол и выигрывать"

Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин на пресс-конференции перед матчем 3-го тура чемпионата России против "Оренбурга" ответил на вопросы журналистов. Напомним, что в петербургский клуб футболист перебрался после трансфера из Оренбурга в "Рубин".

– Впереди матч против вашей бывшей команды. Как настроение? – вопрос Сутормину.

– Всегда боевое. "Оренбург" – хорошая и организованная команда, как и в прошлом году. Задача – играть в наш футбол и выигрывать. Буду отдавать все силы.

– Вы провели уже несколько игр в "Зените". Как ощущаете себя в новой команде и Петербурге?

– Считаю, все идет хорошо. Понятно, прошло еще мало времени, но с каждым днем все лучше и лучше. Партнеры и тренерский штаб хорошие, и главное – как следует тренироваться и выкладываться на поле.

– "Зенит" здорово начал чемпионат – две победы в двух матчах. По вашим ощущениям, в чем еще нужно добавить команде?

– Это скорее к Сергею Богдановичу вопрос. Нужно просто с первой и до последней минуты играть до конца. Да, где-то мы не сразу входили в игру, но подобные проблемы сейчас испытывают все команды. Со временем все придет. (Егор Бычков)