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Сегодня, 15:15

Спиридонов — о поддержке ЭСК РФС решений Кукуяна: «Давно уже всем ясно, что это чемпионат «Газпрома»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Алексей Спиридонов.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о возможной поддержке ЭСК РФС решений арбитра Павла Кукуяна в матче «Зенита» против красно-белых (3:2) в 26-м туре РПЛ.

«Ничего не изменится. Давно уже всем ясно, что это чемпиона «Газпрома», а не чемпионат РПЛ. Ничего нового. С этим нужно бороться. Надо закрыть «Зенит» и нормальный получится чемпионат. У них большой запас прочности, ближайшие пять лет гегемония «Зенита» не будет разбита, у команды не будет конкурентов», — сказал Спиридонов «СЭ».

По информации Sport24, комиссия собирается поддержать решения Кукуяна по двум эпизодом на 38-й и 39-й минутах матча — неназначенный пенальти в ворота «Зенита» и момент с фолом в голевой атаке на ворота «Спартака» на Романе Зобнине.

Заседание ЭСК проходит сегодня, 11 мая.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Алексей Спиридонов
Павел Кукуян
9
5
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

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ЦСКА

 15
П
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Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Спартак

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