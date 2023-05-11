Спиридонов — о поддержке ЭСК РФС решений Кукуяна: «Давно уже всем ясно, что это чемпионат «Газпрома»

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о возможной поддержке ЭСК РФС решений арбитра Павла Кукуяна в матче «Зенита» против красно-белых (3:2) в 26-м туре РПЛ.

«Ничего не изменится. Давно уже всем ясно, что это чемпиона «Газпрома», а не чемпионат РПЛ. Ничего нового. С этим нужно бороться. Надо закрыть «Зенит» и нормальный получится чемпионат. У них большой запас прочности, ближайшие пять лет гегемония «Зенита» не будет разбита, у команды не будет конкурентов», — сказал Спиридонов «СЭ».

По информации Sport24, комиссия собирается поддержать решения Кукуяна по двум эпизодом на 38-й и 39-й минутах матча — неназначенный пенальти в ворота «Зенита» и момент с фолом в голевой атаке на ворота «Спартака» на Романе Зобнине.

Заседание ЭСК проходит сегодня, 11 мая.