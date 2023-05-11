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Таранов заявил, что сейчас с Самарой его связывают «Жигулевское пиво» и раки

Алина Савинова
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Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов рассказал, почему решил уйти из ЦСКА в самарский клуб.

«Березуцкие больше играли на флангах, Игнашевич — в центре. В играх Газзаев обычно использовал схему с тремя защитниками, а меня выпускал в полузащиту. Поэтому конкуренция была не с ними. На моей позиции были Алдонин и Рахимич. Я не боялся конкуренции, но чувствовал, что пересиживаю. У меня уже настроения не было — выходить на замену на 10 минут в концовке, если мы выигрываем. А зачем сидеть и терпеть? Устал, а уровень дубля перерос», — цитирует Таранова Metaratings.ru.

Также он ответил на вопрос, что его связывает с Самарой сейчас.

«Жигулевское пиво» и раки (смеется). По большей части сейчас с городом и командой связывает только общая история», — добавил экс-защитник.

Таранов выступал за ЦСКА с 2003 по 2007 год, а за «Крылья Советов» — с 2008-го по 2018-й. В составе армейцев он стал двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, а также победителем Суперкубка России.

Источник: https://metaratings.ru/news/taranov-krylya-sovetov-glavnyi-bardak-v-moei-zhizni-seichas-s-samaroi-menya-svyazyvayut-zhigulevskoe-pivo-i-raki-250126/
Иван Таранов
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ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
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 22
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Квинси Промес

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 18
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П
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