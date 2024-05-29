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Сегодня, 17:44

Попов: «Если у Лички будет предложение из Европы, то он уйдет из «Динамо»

Виктория Кравченко
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Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов рассказал, что главный тренер «Динамо» Марцел Личка уйдет из клуба, если получит предложение от европейской команды.

«Личка правильно сделал, что отвечал уклончиво по поводу будущего в клубе. «Динамо» с ним сразу поступило некрасиво, когда объявило, что оставят его только при попадании в тройку чемпионата. Это жесткие условия. Если у Лички будет предложение из Европы, то он уйдет. Имеет право! Думаю, он 100 процентов уйдет, если появится предложение, и так будет правильно по отношению к себе. Личке еще самому надо расти, перспективный специалист», — цитирует Попова Legalbet.

Личка возглавил «Динамо» летом прошлого года. Под руководством специалиста бело-голубые заняли третье место в РПЛ. Контракт чеха автоматически продлился на год за счет попадания в тройку призеров.

Источник: https://legalbet.ru/news/popov-lichka-100-ujdyot-iz-dinamo-esli-poyavitsya/
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
2
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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