Губерниев — об уходе тренера Слишковича: «Спартак» допускает ошибку за ошибкой»

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход Владимира Слишковича из «Спартака».

«Спартак» — это одна сплошная зона турбулентности. Владимир Слишкович ушел, хотя две недели назад говорили, что он останется. Мне кажется, что в «Спартаке» продолжают штурвал тянуть то на себя, то от себя. И подобные вещи могут привести к тому, что «спартакский» самолет свалится вновь в плоский штопор. Это странная история. Мне кажется, что «Спартак» допускает очередную ошибку и вообще у «Спартака» ошибка за ошибкой. Поэтому мы уже к этому привыкли. А команде нужен и болельщикам уверенный полет из пункта А в пункт Б, чтобы взлет был хороший, и полет, и посадка», — сказал Губерниев «СЭ».

14 апреля 41-летний Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. При боснийце красно-белые одержали 5 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение.

В середине мая «Спартак» объявил о назначении серба Деяна Станковича на пост главного тренера команды. Контракт с 45-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Софья Грецкая