Алексей Николаев: «Мне бы очень хотелось, чтобы наше судейство вернулось на тот уровень, который был при Розетти, Зуеве, Левникове, Иванове»

Известный арбитр, рекордсмен по количеству матчей в премьер-лиге (226) Алексей Николаев, ставший гостем эфира на канале «СЭ» в YouTube, рассказал о новом руководителе ДСИ венгре Викторе Кашшаи.

— С Кашшаи уже общались?

— Была короткая беседа по телефону. Я поздравил его с назначением, пожелал удачи. Мы давно знакомы. Много лет назад на сборе элитных судей жили в одном номере. Я сразу отметил профессионализм Виктора, который каждое утро начинал с зарядки.

— Прямо в номере?

— Да. Просыпался пораньше и выполнял комплекс упражнений с элементами растяжки. На стадион приезжал готовым, без напряга сдавал любые тесты.

— Беспокойный сосед?

— Отличный! Никаких проблем.

— Храпел?

— Нет. Были судьи, которые сильно храпели, но на сборах ко мне в номер ни разу не попадали. А некоторые ребята из-за такого соседства ночью в ванную перебирались, чтобы хоть как-то выспаться.

— Каким арбитром был Кашшаи?

— Входил в элиту, судил топовые матчи. Конечно, и у Виктора ошибки случались, но это нормально, часть игры. На поле он смотрелся уверенно, все решения были понятны. Не сомневаюсь, огромный опыт Кашшаи пойдет на пользу нашим молодым арбитрам. У него есть, чему поучиться.

— Вы как-то сказали, что при Роберто Розетти российские судьи раскрепостились...

— Да, потому что он был реально независимым начальником. Этот период стал для наших арбитров одним из лучших в истории. Надеюсь, приход Кашшаи даст такой же эффект. Мне бы очень хотелось, чтобы наше судейство вернулось на тот уровень, который был при Розетти, Зуеве, Левникове, Иванове... Когда считалось, что одна ошибка судьи в туре — уже нонсенс. (Александр Кружков)

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