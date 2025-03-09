Виталий Дьяков назвал Дзюбу легендой российского футбола

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о бомбардирском рекорде форварда «Акрона» Артема Дзюбы в РПЛ.

«Конечно, Дзюба — легенда российского футбола. Человек вошел в историю, вышел на первое место по голам. Если я не ошибаюсь, ему в сборной остался один гол, чтобы рекорд побить. Дзюба везде приходил и за счет своего характера, желания доказывал, боролся, терпел, не унывал, и за это ему воздавалось», — цитирует Дьякова «РБ Спорт».

36-летний нападающий поразил ворота «Крыльев Советов» в матче 20-го тура РПЛ (2:0). Для Дзюбы этот гол стал 5-м в нынешнем сезоне и 234-м за карьеру, что позволило ему установить новый бомбардирский рекорд в российском футболе, опередив Александра Кержакова (233).