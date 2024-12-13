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Сегодня, 21:45

Александр Медведев: «Санкт-Петербург и «Зенит» неотделимы на протяжении всей вековой истории клуба»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» установку фирменной новогодней елки в Санкт-Петербурге.

«Сегодня мы открыли зенитовскую елку в центральном месте, по дороге к арке Генерального Штаба от Невского проспекта. Это место, где любят гулять жители и гости нашего города. Эта елка символизирует два больших события: приближение Нового года, который мы все так любим, и то, что вчера губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов объявил, что следующий год станет годом «Зенита» в связи со столетием нашего клуба, горячо любимого миллионами болельщиков.

Это не просто красивый ход, а отражение того, что Санкт-Петербург и «Зенит» неотделимы на протяжении всей вековой истории клуба, начиная с 20-х годов и, конечно, военных и блокадных лет. Кстати, первый кубок был выигран в 1944 году, когда война еще не закончилась», — сказал Медведев «СЭ».

Также председатель правления «Зенита» отметил большую совместную работу клуба и администрации Санкт-Петербурга.

«Прежде чем такое объявление произошло, была проделана большая работа клубом и администрацией Санкт-Петербурга. Чтобы это было не просто красивое объявление, но год был насыщен разными событиями, которые будут иметь федеральный, городской и клубный уровень. Много событий будут сделаны для жителей города и его гостей. В ближайшее время мы расскажем об этой программе. У всех будет возможность так или иначе поучаствовать. Не проверял мировую историю, но в нашей стране впервые объявляется год в честь футбольного клуба. Думаю, это событие принесет много положительных эмоций для всех жителей от мала до велика», — добавил Медведев.

Праздничный арт-объект будет открыт до середины января 2025 года.

В следующем году «Зенит» отметит 100 лет с момента основания клуба. 12 декабря губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил, что 2025 год в городе официально станет годом «Зенита».

ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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