Александр Медведев: «Санкт-Петербург и «Зенит» неотделимы на протяжении всей вековой истории клуба»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» установку фирменной новогодней елки в Санкт-Петербурге.

«Сегодня мы открыли зенитовскую елку в центральном месте, по дороге к арке Генерального Штаба от Невского проспекта. Это место, где любят гулять жители и гости нашего города. Эта елка символизирует два больших события: приближение Нового года, который мы все так любим, и то, что вчера губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов объявил, что следующий год станет годом «Зенита» в связи со столетием нашего клуба, горячо любимого миллионами болельщиков.

Это не просто красивый ход, а отражение того, что Санкт-Петербург и «Зенит» неотделимы на протяжении всей вековой истории клуба, начиная с 20-х годов и, конечно, военных и блокадных лет. Кстати, первый кубок был выигран в 1944 году, когда война еще не закончилась», — сказал Медведев «СЭ».

Также председатель правления «Зенита» отметил большую совместную работу клуба и администрации Санкт-Петербурга.

«Прежде чем такое объявление произошло, была проделана большая работа клубом и администрацией Санкт-Петербурга. Чтобы это было не просто красивое объявление, но год был насыщен разными событиями, которые будут иметь федеральный, городской и клубный уровень. Много событий будут сделаны для жителей города и его гостей. В ближайшее время мы расскажем об этой программе. У всех будет возможность так или иначе поучаствовать. Не проверял мировую историю, но в нашей стране впервые объявляется год в честь футбольного клуба. Думаю, это событие принесет много положительных эмоций для всех жителей от мала до велика», — добавил Медведев.

Праздничный арт-объект будет открыт до середины января 2025 года.

В следующем году «Зенит» отметит 100 лет с момента основания клуба. 12 декабря губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил, что 2025 год в городе официально станет годом «Зенита».