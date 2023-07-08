Семшов: «Я бы не стал осуждать Марио, потому что карьера футболиста не вечна»
Экс-игрок «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал возможный переход защитника ЦСКА Марио Фернандеса в клуб из Санкт-Петербурга.
«Фернандес составит конкурентную среду в «Зените». Футболист сам должен выбирать, куда ему переходить. Иногда мы легионеров причисляем к легендам клуба, а потом, когда они возвращаются из заграницы в другую команду, мы сразу начинаем расстраиваться и поливать их грязью. Это неправильно, надо изначально осторожно это звание присуждать. Плюс все решают агент и сам игрок. Без его согласия перехода не будет. Сейчас в футболе нет четкой приверженности к одному клубу. Футболист сам выбирает, куда ему переходить.
Да, Фернандес сделал себе имя в ЦСКА. Но, с другой стороны, он уезжал и сам решает, куда ему возвращаться. Тут уже решают человеческие качества. Но я бы не стал осуждать Марио, потому что карьера футболиста не вечна. Он сам выбирает мотив перехода в «Зенит». Учитывая, что сейчас нет еврокубков, наверное, деньги сыграли ключевую роль.
Но, хочется сказать, что и для Фернандеса ЦСКА многое сделал. Играя в этом клубе, он получил паспорт гражданина России. Поэтому тут двоякое ощущение, когда игрок, который был в команде, переходит к прямому конкуренту, особенно легионер, это болезненно и для руководства, и для болельщиков. Однозначно, фанаты в штыки примут это решение Фернандеса. Но это их право, я на себе это прочувствовал, когда переходил из одной команды в другую. Это нормальная ситуация», — цитирует Metaratings.ru Семшова.
В четверг, 6 июля, директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что зимой ЦСКА расторг контракт с Фернандесом, но заключил с ним джентльменское соглашение, по которому футболист будет играть в России только за армейцев.
Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года, он трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок страны и один раз Кубок страны.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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