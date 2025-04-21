Россияне забили три гола за «Спартак» в этом сезоне РПЛ

«Спартак» стал последним по количеству голов, забитых россиянами, в этом сезоне РПЛ, сообщает Opta.

Россияне забили лишь три гола красно-белых в этом сезоне. Лидером по этому показателю стал «Локомотив» — 35 голов. На втором месте расположился «Ростов» — 27 голов. Тройку замкнул ЦСКА (25).

После 25 туров «Спартак» с 50 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Второе место с 53 очками занимает «Зенит». Лидером является «Краснодар» — 55 очков.