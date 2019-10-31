Александр Васютин: «Готов доказывать, что заслуживаю шанса в «Зените»

Голкипер «Зенита» Александр Васютин заявил, что готов ждать возможности дебютировать за основную команду.

— Когда уходил, особого отношения к главной команде я не имел. Сейчас совершенно другой период. Мне все очень нравится, комфортно себя чувствую в коллективе, и атмосфера у нас домашняя, приятная, — приводит слова Васютина официальный сайт «Зенита».

— Некоторые болельщики удивляются тому, что вы вернулись.

— В Норвегии я добился определенных результатов и понял, что настало время делать шаг вперед. Даже если бы это был не «Зенит», а условный датский «Копенгаген» или шведский АИК, место в воротах мне бы никто не гарантировал. Переход на новый уровень — это новая попытка выиграть конкуренцию, доказать свою состоятельность.

— Какие задачи вы ставите перед собой в «Зените»?

— Как и любой уважающий себя футболист, хочу получать игровое время и приносить пользу команде.

— Готовы спокойно ждать своего шанса?

— Не ждать, а доказывать, что я его заслуживаю.

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