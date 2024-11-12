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Судейство

Сегодня, 11:30

Трошечкин назвал забавной ситуацию с дисквалификацией Безбородова: «Мог бы родственников попросить»

Трошечкин назвал забавной ситуацию с дисквалификацией Безбородова
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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на отстранение арбитра Владислава Безбородова от судейства матчей РПЛ и других соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/25.

«Прикольно, но мог хотя бы кого-то из родственников попросить. Может, он даже и не сам это писал, а просто кто-то с его телефона. Жестковато, конечно, что до конца сезона отстранили. Считаю ли я, что наказание несправедливо? Не мне в этом разбираться. Эта ситуация, в целом, сама по себе забавная», — сказал Трошечкин «СЭ».

В начале октября пользователь со скрытым именем оставил комментарий под постом в одном из Telegram-каналов, в котором похвалил работу Владислава Безбородова в матче 11-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА (1:2). Затем этот же пользователь оскорбил судей Сергея Лапочкина и Анатолия Синяева за критику в адрес Безбородова.

Позднее выяснилось, что этим пользователем был сам Безбородов — его имя отображалось для тех, у кого в контактах есть номер арбитра.

Александр Абустин

Владислав Безбородов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
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Факел – Динамо
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