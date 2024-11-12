Парфенов — о форме Бонгонды: «Удивляться не нужно, его брали, чтобы делал разницу»
Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов прокомментировал «СЭ» игру полузащитника красно-белых Тео Бонгонды в текущем сезоне.
«Он результативно проводит последние встречи. Ну, в принципе, а зачем брали этих игроков? Наверное, чтобы и делали разницу. Удивляться здесь не нужно», — сказал Парфенов «СЭ».
В текущем сезоне 28-летний конголезец провел 22 матча за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.
Александр Абустин
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|12
|
14
|Факел
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|2
|6
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|12
|
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|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
|
Пари НН – Динамо Мх
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|Г
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
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|
Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
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|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|К
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|0
|
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Оренбург
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