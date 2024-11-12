Парфенов — о форме Бонгонды: «Удивляться не нужно, его брали, чтобы делал разницу»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов прокомментировал «СЭ» игру полузащитника красно-белых Тео Бонгонды в текущем сезоне.

«Он результативно проводит последние встречи. Ну, в принципе, а зачем брали этих игроков? Наверное, чтобы и делали разницу. Удивляться здесь не нужно», — сказал Парфенов «СЭ».

В текущем сезоне 28-летний конголезец провел 22 матча за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

Александр Абустин