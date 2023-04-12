Александр Точилин вошел в тренерский штаб Хохлова в «Сочи»

Александр Точилин вошел в тренерский штаб Дмитрия Хохлова в «Сочи», сообщает официальный сайт клуба.

Точилин — бывший главный тренер «Сочи», он возглавлял команду с июня 2018 года по ноябрь 2019 года.

Дмитрий Хохлов стал исполняющим обязанности главного тренера «Сочи» 10 апреля после отставки Курбана Бердыева, который работал в клубе с ноября 2022 года.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 31 очком после 22 туров сезона-2022/23.